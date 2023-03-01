Эксперты назвали стоимость еды для кошек

01.03.2023 | 15:21

К Дню кошек, который отмечается в России 1 марта, пензенские статистики подсчитали, во сколько хозяевам обходится содержание пушистых любимцев.

Кошке можно давать корм, купленный в магазине, его средняя стоимость составит 255,2 рубля за килограмм.

Если же готовить пищу самостоятельно, то главная сложность будет заключаться в разработке сбалансированного рациона из натуральных продуктов.

Мясо кошкам рекомендуется в сыром виде - в нем есть необходимые витамины. Предпочтение следует отдавать постным сортам. Стоимость кур охлажденных и замороженных в Пензенской области составила 152,82 руб./кг, говядины с косточкой - 484,75 руб./кг, мясных консервов - 517,31 руб./кг.

Мороженая неразделанная рыба обойдется в среднем по 179,52 руб./кг. Ее рекомендуется предлагать кошкам не чаще раза в неделю и обязательно отварить и очистить от костей.

Вместе с рыбными и мясными продуктами питомцам несколько раз в неделю можно предложить сваренные на воде крупы, но не более столовой ложки на порцию. Гречка, рис шлифованный и пшено жителям региона в среднем обойдутся по цене 79,25, 90,55 и 39,34 руб. соответственно. Не будет вреда хвостатым и от капусты (17,83 руб.) и моркови (32,82 руб.) в сыром или вареном виде.

«Что же касается молочных продуктов, то котикам можно предлагать два-три раза в неделю несладкий творог (351,93 руб./кг) и молоко (66,24 руб. за литр). Также рекомендуем добавлять в рацион вареные желтки - десяток яиц в среднем обойдется в 63,43 руб.», - завершили тему в Пензастате, пожелав всем четвероногим иметь свой дом, заботливых хозяев и вкусную еду.