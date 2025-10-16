В России захотели расширить список опасных пород собак

16.10.2025 | 21:10

В России могут расширить список опасных пород собак. Группа депутатов Госдумы предлагает включить в него животных, у которых высота в холке превышает 30 или 40 сантиметров.

Соответствующие поправки подготовлены к законопроекту, запрещающему выгуливать собак опасных пород детям до 16 лет и пьяным людям, сообщают «Известия».

В первом чтении его приняли 24 сентября.

Вариантов поправок несколько: в одном предлагается просто расширить перечень, в другом - включить в него потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке больше 30 или 40 см.

Сейчас в стране к потенциально опасным относят 12 пород собак. Это бразильский и алапахский чистокровный бульдоги, акбаш, амбульдог, американский бандог, булли кутта, гуль донг, бэндог, волкособ, питбульмастиф, северокавказская собака и волко-собачьи гибриды.