Зачем класть сахар в селедку при засолке?

Вопрос от интернет-пользователя
Узнал, что многие при засолке кладут в селедку сахар. Зачем это нужно?
Ответ специалиста
Есть несколько причин для добавления сахара в селедку при засолке. Среди них улучшение вкуса, текстуры и увеличение срока хранения.
Так, сахар в сочетании с другими ингредиентами, например луком, специями и уксусом, помогает сделать вкус нежнее и насыщеннее. При этом он позволяет избежать пересола.
Также сахар влияет на текстуру селедки, делая ее мягче и сочнее.
Кроме того, он обладает осмотическими свойствами, что способствует созданию неблагоприятной среды для развития микроорганизмов. Это помогает продлить срок хранения продукта.
