В Нижнеломовском районе убили трех лосей

В Нижнеломовском районе зафиксировали факт браконьерства. Нарушители убили трех лосей.
Одно животное добыли с нарушением условий, предусмотренных разрешением (отсутствует отметка о его добыче), двух других убили без разрешений, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
По предварительной оценке, ущерб охотничьему фонду составил 480 000 рублей.
По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства нарушений, а также круг причастных лиц.
«За незаконную добычу животных предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность», - напомнили в минлесхозе.