В Нижнеломовском районе убили трех лосей

21.10.2025 | 08:35

В Нижнеломовском районе зафиксировали факт браконьерства. Нарушители убили трех лосей.

Одно животное добыли с нарушением условий, предусмотренных разрешением (отсутствует отметка о его добыче), двух других убили без разрешений, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

По предварительной оценке, ущерб охотничьему фонду составил 480 000 рублей.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства нарушений, а также круг причастных лиц.

«За незаконную добычу животных предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность», - напомнили в минлесхозе.