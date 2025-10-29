Почему не стоит готовить в фольге?

Вопрос от интернет-пользователя
Иногда запекаю в фольге овощи в духовке. Вредно ли это?
Ответ специалиста
Есть несколько причин, почему не стоит готовить блюда в фольге. Среди них:
- выделение алюминия. При высоких температурах или при контакте с кислыми продуктами (например, помидорами), алюминий может попасть в пищу. Это грозит проблемами со здоровьем;
- нарушение безопасности. При неправильном использовании (прямой контакт с огнем) фольга может начать плавиться;
- неравномерный прогрев. В некоторых случаях фольга затрудняет циркуляцию горячего воздуха;
- блюда, приготовленные в фольге, могут получиться слишком мягкими.
Чтобы избежать подобных последствий, лучше использовать специальные формы для запекания.
