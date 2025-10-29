Ликбез

Почему не стоит готовить в фольге?

Вопрос от интернет-пользователя

Иногда запекаю в фольге овощи в духовке. Вредно ли это?

Ответ специалиста

Есть несколько причин, почему не стоит готовить блюда в фольге. Среди них:

- выделение алюминия. При высоких температурах или при контакте с кислыми продуктами (например, помидорами), алюминий может попасть в пищу. Это грозит проблемами со здоровьем;

- нарушение безопасности. При неправильном использовании (прямой контакт с огнем) фольга может начать плавиться;

- неравномерный прогрев. В некоторых случаях фольга затрудняет циркуляцию горячего воздуха;

- блюда, приготовленные в фольге, могут получиться слишком мягкими.

Чтобы избежать подобных последствий, лучше использовать специальные формы для запекания.

Источник — фото pxhere.com
