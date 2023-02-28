Среди пензенцев распространяют фейк о террористах с пробниками духов

28.02.2023 | 13:27

Среди жителей Пензенской области активно распространяется информация о террористах, которые якобы предлагают понюхать пробник духов, и тот, кто соглашается, умирает от отравления.

Такие посты забрасываются в мессенджеры с просьбой предупредить близких о грозящей опасности и вызывают панику среди пользователей из разных регионов страны.

В Роспотребнадзоре заявили, что все это фейк.

«Это абсолютно не соответствует действительности! Никаких подобных случаев не зарегистрировано! Не распространяйте непроверенную информацию. Ведь, поддавшись на призыв срочно разослать новость, можно на эмоциях, не разобравшись в ситуации, перепостить ее и стать нечаянным распространителем недостоверной информации», - заявил в своем Telegram-канале руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

Опровергает данные и федеральный telegram-канал «Война с фейками».

«Убить человека, предложив ему понюхать пробник от духов, непросто. При ингаляционном (то есть через нос) введении отравляющего вещества для достижения опасного для жизни порога должна быть создана большая концентрация. Для этого нужно изолировать человека от окружающего воздуха, например надеть ему на голову пакет.

Отравитель, который попытается совершить такой теракт, получит несовместимые с жизнью увечья раньше, чем жертва, так как такие вещества проникают и через кожу. К тому же террорист сам тоже вдыхает яд. Чтобы этого избежать, отравителю нужно использовать средства защиты кожи и органов дыхания. Однако никто не будет нюхать пробник из рук человека в противогазе», - заявили авторы.

По их словам, фейк не новый - впервые он появился в 2007 году.