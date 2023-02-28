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Общество

Пензенцев ждет очередная короткая рабочая неделя

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Следующая рабочая неделя в Пензенской области, как и во всей России, снова будет короткой. Причина - Международный женский день, который отмечается 8 марта.

В этом году он выпал на середину недели - среду. Поэтому перенос выходных не предусматривался, и на празднование 8 Марта отводится всего один день.

Вторник, 7 марта, - предпраздничный, а значит, сокращенный: пензенцы отработают на час меньше, чем обычно.

В апреле в бюджетных организациях не будут трудиться 25-го числа (на Радоницу).

Потом пензенцам предстоит отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Также нерабочие дни будут летом (с 10 по 12 июня) и осенью (с 4 по 6 ноября).

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