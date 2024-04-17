Минлесхоз обследовал землю у ручья, окрасившегося в зеленый

Минлесхоз Пензенской области отреагировал на распространившиеся в Сети сообщения о ядовито-зеленом ручье в Заводском районе и организовал выезд сотрудников на место.
«Проведено обследование земельных участков в районе улицы Беляева. На момент выезда факт сброса зеленой жидкости в указанном месте не установлен», - сообщил телеграм-канал министерства в среду, 17 апреля.
В пензенских пабликах тема всплыла 14-го числа. «Зеленую речку» заметили около железнодорожного переезда, что на Гагарина.
Затем ярко-зеленый ручей привлек внимание федерального телеграм-канала Mash, который посвятил водоему один из своих постов 16 апреля.
«Местные говорят - такого еще не было. Хотя в 2020-м водоем уже страдал от канализационных сбросов. Тогда нашли место, где прохудилась труба. Все залатали. Владельцы гаражей поблизости уверяют - несколько лет источник был чистым.
В этот раз уверенности, что это обычные канализационные стоки, нет. Слишком ядерный цвет у жидкости. Нарушителей ищут. Предварительная причина - авария», - написал Mash, иронизируя: «С тархуном перебрали».
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