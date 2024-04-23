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Общество

В Пензе стартовал капремонт плотины около больницы № 6

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В Пензе стартовали работы по капитальному ремонту построенной в 1984 году плотины на пруду у больницы № 6. В понедельник, 22 апреля, приступили к регулируемому сбросу воды.

В Пензе стартовал капремонт плотины около больницы № 6

«Объем пруда составляет 432 тысячи кубометров воды. Длина плотины - 180 метров, ширина - 16», - сообщили в городской администрации.

На работы выделят 39 млн 206 тыс. рублей.

«Проект предусматривает ремонт и восстановление ковша, крепления площадки входного оголовка, водопроводящей трубы, устройство выходной части водосбросного сооружения, восстановление ледозащитного сооружения со служебным мостиком, очистку отводящего канала от ила и древесно-кустарниковой растительности, капремонт донного водовыпуска», - перечислили в мэрии.

В Пензе стартовал капремонт плотины около больницы № 6

С одной стороны восстановят бетонное покрытие плотины, с другой укрепят откос, посеяв траву. После этого займутся проезжей частью на гребне сооружения.

В Пензе стартовал капремонт плотины около больницы № 6

Работы должны завершиться до конца октября.

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Источник — фото администрации Пензы
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