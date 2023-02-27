В 14 домах в Арбекове на сутки отключат водоснабжение

27.02.2023 | 10:59

На основании обращения ООО СЗ «Парк Рояль» по переврезке трубопровода холодного водоснабжения на вновь смонтированный участок водопроводной сети администрацией города Пензы согласовано проведение работ с ограничением подачи ресурса холодного водоснабжения с 8:00 2 марта до 8:00 3 марта по нескольким адресам.

Речь идет о ЦТП-320 (пр. Строителей, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21) и ЦТП-321 (ул. Глазунова, 1, 3, 5, 7, 9; ул. Рахманинова, 14, 14а).

На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.

После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен.

Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются набрать воду впрок, что в свою очередь также влияет на снижение давления в распределительной сети и ведет к уменьшению напора. В связи с этим рекомендуется запасать воду в дневное время заранее.

По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения и водоотведения, можно обратиться по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал» 32-13-50.