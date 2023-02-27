Сетевое издание|18+|Понедельник|27 фев 2023|11:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В 14 домах в Арбекове на сутки отключат водоснабжение

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На основании обращения ООО СЗ «Парк Рояль» по переврезке трубопровода холодного водоснабжения на вновь смонтированный участок водопроводной сети администрацией города Пензы согласовано проведение работ с ограничением подачи ресурса холодного водоснабжения с 8:00 2 марта до 8:00 3 марта по нескольким адресам.

Речь идет о ЦТП-320 (пр. Строителей, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21) и ЦТП-321 (ул. Глазунова, 1, 3, 5, 7, 9; ул. Рахманинова, 14, 14а).

На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.

После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен.

Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются набрать воду впрок, что в свою очередь также влияет на снижение давления в распределительной сети и ведет к уменьшению напора. В связи с этим рекомендуется запасать воду в дневное время заранее.

По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения и водоотведения, можно обратиться по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал» 32-13-50.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте