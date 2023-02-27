Утвержден график доставки социальных выплат на март

27.02.2023 | 12:42

Отделение Социального фонда России по Пензенской области опубликовало график финансирования пенсий и других социальных выплат в марте.

Пенсионерам, получающим деньги через банки, 3 марта перечислят выплаты, дата доставки которых установлена на 5-13-е числа, 13 марта - на 14-20-е числа, 20 марта - на 21-22-е, 22 марта - на 23-25-е.

День доставки пенсии устанавливается исходя из адреса проживания и меняется только в случае его смены. Дата зачисления на счет соответствует графику финансирования, составленному с учетом выходных и праздничных дней.

Доставка пенсий и социальных выплат через «Почту России» производится по графикам, составленным отделениями почтовой связи.

Также в Социальном фонде России сообщили, что 3 марта будут профинансированы через банки ежемесячные выплаты на первого ребенка до 3 лет; выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки; пособия на детей от 8 до 17 лет, выплаты по уходу за детьми до полутора лет, ежемесячные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и другие меры поддержки.

«Почта России» доставит деньги до 25 марта.

«Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет перечислена получателям не позднее 26 марта», - добавили в СФР.