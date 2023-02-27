Сетевое издание|18+|Понедельник|27 фев 2023|17:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Реформа образования: стала известна судьба дипломов бакалавров

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Дипломы выпускников вузов, получивших степень бакалавра, приравняют к дипломам о полном высшем образовании.

Об этом в понедельник, 27 февраля, в эфире телеканала «Россия-24» заявил помощник Президента РФ Андрей Фурсенко.

«Эти дипломы приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», - отметил он.

По словам Фурсенко, в советское время все выпускники вузов считались дипломированными специалистами, сейчас вновь вернутся к такой практике. Все полученные ранее дипломы будут признаваться.

О новой системе высшего образования объявил Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Издание «Известия» опросило ректоров российских университетов, которые объяснили суть грядущих изменений. Они указали, что на переход, вероятно, потребуется не один год. Реформа, по сути, унифицирует бакалавриат и специалитет, и в некоторых вузах практически ничего не изменится.

При этом все опрошенные призвали как студентов, так и преподавателей не волноваться.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте