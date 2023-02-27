Реформа образования: стала известна судьба дипломов бакалавров

27.02.2023 | 16:32

Дипломы выпускников вузов, получивших степень бакалавра, приравняют к дипломам о полном высшем образовании.

Об этом в понедельник, 27 февраля, в эфире телеканала «Россия-24» заявил помощник Президента РФ Андрей Фурсенко.

«Эти дипломы приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», - отметил он.

По словам Фурсенко, в советское время все выпускники вузов считались дипломированными специалистами, сейчас вновь вернутся к такой практике. Все полученные ранее дипломы будут признаваться.

О новой системе высшего образования объявил Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Издание «Известия» опросило ректоров российских университетов, которые объяснили суть грядущих изменений. Они указали, что на переход, вероятно, потребуется не один год. Реформа, по сути, унифицирует бакалавриат и специалитет, и в некоторых вузах практически ничего не изменится.

При этом все опрошенные призвали как студентов, так и преподавателей не волноваться.