Абитуриентам с высоким баллом ЕГЭ могут снизить стоимость обучения

Стоимость обучения в вузах предложили устанавливать в зависимости от полученных абитуриентом баллов ЕГЭ. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы РФ.

Авторы инициативы - депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Они хотят устранить существующую несправедливость: «не может быть одинаковая стоимость обучения для тех, кто «недобрал» одного балла, и для тех, кто еле набрал минимум».

«Зачастую «сильные», но недобравшие баллов абитуриенты, не могут получить высшее образование из-за его высокой стоимости, а «слабые» абитуриенты, но из состоятельных семей, имеют такую возможность», - отмечается в пояснительной записке.

Норму хотят распространить на тех, кто хочет получить первое высшее образование. Если законопроект примут, он вступит в силу 1 марта следующего года.

В Пензенской области в 2025-м итоговое число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, составило 36. Возможностью пересдать один из предметов воспользовались 876 выпускников, 704 из них улучшили результат.

