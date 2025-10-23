Обязательную сдачу ЕГЭ по истории хотят ввести в 2027-м

23.10.2025 | 09:15

ЕГЭ по истории может стать обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления через 2 года. Соответствующий проект приказа главы Министерства науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова размещен на сайте проектов нормативных правовых актов.

Полный список направлений, для которых историю предлагается сделать вторым обязательным предметом по выбору вуза наряду с обществознанием следующий:

- таможенное дело;

- юриспруденция;

- реклама и связи с общественностью;

- издательское дело;

- социология;

- сервис;

- конфликтология;

- педагогика и психология девиантного поведения;

- социальная работа;

- организация работы с молодежью;

- обеспечение законности и правопорядка;

- правоохранительная деятельность;

- судебная экспертиза;

- судебная и прокурорская деятельность;

- публичная политика и социальные науки;

- правовое обеспечение национальной безопасности;

- философия;

- прикладная этика;

- культурология;

- военно-политическая работа.

Приказ вступит в силу 1 марта следующего года и будет действовать до 1 сентября 2029-го.

Вузы сами определяют, какие именно ЕГЭ являются обязательными для абитуриентов. С выбором образовательные учреждения должны определиться до 20 января 2026 года. То есть обязательные испытания по истории могут ввести только в приемную кампанию 2027-го.

22 июня Президент России Владимир Путин провел встречу с авторами учебника по истории, на которой было озвучено предложение о введении обязательного ЕГЭ по этой дисциплине для тех, кто хочет поступить в вузы на гуманитарные направления.