Обязательную сдачу ЕГЭ по истории хотят ввести в 2027-м

ЕГЭ по истории может стать обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления через 2 года. Соответствующий проект приказа главы Министерства науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова размещен на сайте проектов нормативных правовых актов.
Полный список направлений, для которых историю предлагается сделать вторым обязательным предметом по выбору вуза наряду с обществознанием следующий:
- таможенное дело;
- юриспруденция;
- реклама и связи с общественностью;
- издательское дело;
- социология;
- сервис;
- конфликтология;
- педагогика и психология девиантного поведения;
- социальная работа;
- организация работы с молодежью;
- обеспечение законности и правопорядка;
- правоохранительная деятельность;
- судебная экспертиза;
- судебная и прокурорская деятельность;
- публичная политика и социальные науки;
- правовое обеспечение национальной безопасности;
- философия;
- прикладная этика;
- культурология;
- военно-политическая работа.
Приказ вступит в силу 1 марта следующего года и будет действовать до 1 сентября 2029-го.
Вузы сами определяют, какие именно ЕГЭ являются обязательными для абитуриентов. С выбором образовательные учреждения должны определиться до 20 января 2026 года. То есть обязательные испытания по истории могут ввести только в приемную кампанию 2027-го.
22 июня Президент России Владимир Путин провел встречу с авторами учебника по истории, на которой было озвучено предложение о введении обязательного ЕГЭ по этой дисциплине для тех, кто хочет поступить в вузы на гуманитарные направления.