Учеба

Обязательную сдачу ЕГЭ по истории хотят ввести в 2027-м

Печать
Telegram

ЕГЭ по истории может стать обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления через 2 года. Соответствующий проект приказа главы Министерства науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова размещен на сайте проектов нормативных правовых актов.

Полный список направлений, для которых историю предлагается сделать вторым обязательным предметом по выбору вуза наряду с обществознанием следующий:

- таможенное дело;

- юриспруденция;

- реклама и связи с общественностью;

- издательское дело;

- социология;

- сервис;

- конфликтология;

- педагогика и психология девиантного поведения;

- социальная работа;

- организация работы с молодежью;

- обеспечение законности и правопорядка;

- правоохранительная деятельность;

- судебная экспертиза;

- судебная и прокурорская деятельность;

- публичная политика и социальные науки;

- правовое обеспечение национальной безопасности;

- философия;

- прикладная этика;

- культурология;

- военно-политическая работа.

Приказ вступит в силу 1 марта следующего года и будет действовать до 1 сентября 2029-го.

Вузы сами определяют, какие именно ЕГЭ являются обязательными для абитуриентов. С выбором образовательные учреждения должны определиться до 20 января 2026 года. То есть обязательные испытания по истории могут ввести только в приемную кампанию 2027-го.

22 июня Президент России Владимир Путин провел встречу с авторами учебника по истории, на которой было озвучено предложение о введении обязательного ЕГЭ по этой дисциплине для тех, кто хочет поступить в вузы на гуманитарные направления.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети