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Общество

Студентов призвали не волноваться из-за изменений в системе образования

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Систему высшего образования ждет новая реформа. О ней объявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Бакалавриат и специалитет хотят объединить в базовый уровень высшей школы. Магистратура сохранится. Она будет решать задачу углубления знаний по узким специальностям, студенты смогут заниматься задачами более сложными, чем предусмотрено в рамках существующей системы, станут ориентироваться на практику, исследования, научные инновации.

Аспирантура выделена в отдельный уровень профессионального образования. Там будут готовить кадры для научной и преподавательской деятельности.

Основные изменения, которые принесет реформа, - это продолжительность базового обучения. Срок станет варьироваться от 4 до 6 лет в зависимости от требований конкретной профессии и рынка труда.

«Сейчас в России бакалаврами становятся, как правило, через четыре года обучения. Далее студент может продолжить образование в магистратуре, которая длится один-два года. Если же он учится по традиционной, «советской» системе специалитета, то выпускается через пять-шесть лет, получая диплом специалиста», - отмечают «Известия».

Издание опросило ректоров российских университетов, которые объяснили суть грядущих изменений. Они указали, что на переход к новой системе высшего образования, вероятно, потребуется не один год. Реформа, по сути, унифицирует бакалавриат и специалитет, и в некоторых вузах практически ничего не изменится.

«При этом все опрошенные ректоры призвали как студентов, так и преподавателей не волноваться. Так, Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета, выразил уверенность, что изменения точно не появятся в новом учебном году, так как «предстоит большая подготовительная работа». Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета, предположил, что переходный период займет не менее пяти лет. А ректор университета МИСиС Алевтина Черникова отметила, что любые изменения «предполагают как всесторонний анализ, так и апробацию принятых решений». При этом, по ее словам, переходного периода не требуется: задачи по подготовке специалистов сохранились, взаимодействие с профессиональным сообществом налажено», - пишет издание.

Ранее систему высшего образования меняли в 2007 году. Владимир Путин закрепил два уровня в ней: бакалавриат в качестве первого и магистратуру как второй. Для каждого из них существуют отдельные образовательные стандарты, а вузы решают, что преподавать в рамках бакалавриата-магистратуры, а что – специалитета.

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