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Общество

В Пензе вскрылось новое дело с подложными протоколами

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Группа жителей дома на Вяземского, 31, пытается понять, по какой причине капитальный ремонт кровли и коммуникаций перенесли на девять лет. Он планировался в 2021-м, но не состоялся.

«В конце 22-го года мы зашли на сайт и увидели, что сроки капитального ремонта перенесены. Мы позвонили в региональный фонд капитального ремонта, нам сказали, что собственники сдали протокол, по которому просят перенести сроки капитального ремонта на 2030 год. Уже само по себе звучит абсурдно», - рассказала Инна Разудалова.

О переменах многие не знали. В министерстве ЖКХ и ГЗН области активистам выдали копии протоколов, где люди с удивлением увидели свои подписи.

«В нашей квартире - четыре собственника. И все в этом протоколе расписались, в том числе несовершеннолетний ребенок, которому 12 лет», - отметила Людмила Спиридонова.

Ранее специалисты напоминали: протокол - официальный документ, факты подделок встречаются.

«Тяжело собрать всех собственников, набрать две трети голосов для решения каких-либо вопросов, но необходимость прописана жилищным кодексом, и ответственность за неисполнение также существует - в рамках уголовного законодательства», - предупредил старший оперуполномоченный УЭБ и ПК УМВД России по области Валерий Холодков.

В управляющей компании прояснили ситуацию. В 2021 подрядчик не приступал к ремонту до осени.

«Начали люди переживать и беспокоиться: осень уже пришла, а к работам никто не приступил. Эти два дома провели собрание собственников и приняли решение, что они хотят уйти с общего счета и выбрать специальный», - сообщил главный инженер УК «Контур» Андрей Пруцков.

Документы будут оформлены в мае 2023-го. В апреле люди на собрании решат, что важнее ремонтировать - крышу или сети. Накопленных денег хватит на что-то одно, а к 2030-му накопят еще. Спецсчет будет формироваться в региональном фонде.

Но от проверки подлинности старых протоколов активисты отказываться не намерены и продолжат искать виновных.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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