Депутат попросил отключить лифты в домах некоторых пензенцев

01.03.2024 | 12:08

В пензенских домах, где средства на капремонт были преждевременно израсходованы, нужно отключить требующие замены лифты. Так считает депутат Сергей Лукичев, озвучивший свое мнение на сессии гордумы в пятницу, 1 марта.

«К нам на общий счет со спецсчетов пришли часть домов, которые, можно сказать, без денег оказались. 23 млн принесли в фонд и хотят, чтобы в этом году им заменили 53 лифта на 186 млн. Средняя стоимость лифта сейчас - 3,5 млн», - обрисовал ситуацию депутат.

По словам Лукичева, в списке значатся в основном ТСЖ и ЖСК - всего 14 домов.

«Есть вариант: они умышленно израсходовали свои средства по фонду капремонта. Ну отключить им лифты, пока они не найдут эти денежные средства. Я думаю, ничего особенно страшного не произойдет, они знали, к чему шли», - отметил народный избранник.

В качестве превентивной меры он предложил за 5 лет до предполагаемой замены лифтов запретить расход денег из фонда, кроме как на ремонт крыши. Такую возможность должны рассмотреть в городском управлении ЖКХ и региональном фонде капремонта, считает депутат.

«Потому что иначе это отягощает ситуацию. Если считать, что сбор денежных средств в год составляет 900 млн рублей, то вот эти 14 домов забирают, можно сказать, третью часть денег», - констатировал он в заключение.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Пензе из 347 домов, где был запланирован капремонт, в 46 он не был выполнен, из-за того что жители решили перейти со спецсчета на счет регионального оператора. При таком переходе срок может отодвинуться на несколько лет. Наибольшей проблемой являются именно лифты.