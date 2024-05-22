Срок службы старых лифтов решили продлить

22.05.2024 | 17:39

Срок службы лифтов, которые необходимо было вывести из эксплуатации к 1 января 2025 года из-за высокой степени износа, продлят. Об этом в среду, 22 мая, на пленарном заседании Госдумы заявил гендиректор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, речь идет о 70 тысячах лифтов по всей России, которыми граждане пользовались 25 лет.

«Естественно, мы продлим (срок эксплуатации. - Прим. ред.) еще на 5 лет, это понятно», - процитировала Мутко «Парламентская газета».

Он подчеркнул, что простым переносом срока службы снять проблему с повестки дня не удастся - ее нужно «двигать и решать» иными методами.

Еще в 2023 году в Пензенской городской думе ситуацию с лифтами назвали критической. Начальник госжилинспекции регионального министерства ЖКХ и ГЗН Сергей Карякин тогда уточнил, что всего в области необходимо отремонтировать 550 подъемников, из которых 287 находятся в домах, имеющих спецсчета.

«Управляющие организации, владеющие счетами, до нуля выбирают все деньги, а потом планируют перейти на общий котел, из которого должна будет финансироваться замена лифтов. Если они перейдут в 2023 или 2024 году с нулевыми сборами по капремонту, эти работы не на что будет выполнять», - рассказал председатель гордумы Владимир Мутовкин.

Заменить лифты необходимо было до 15 февраля 2025 года. На одни только на эти работы, по словам Мутовкина, необходимо потратить больше, чем фонд капремонта собирает за год.