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Общество

Жителям Пензенской области не простят долги за капремонт

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По судебным решениям, принятым в 2023 году, фонд капремонта получил от должников к 1 января 2024-го 34 млн рублей. Поступление денег продолжается и сейчас.

Читателей PenzaInform.ru заинтересовало, как фонд взыскивает долги после размещенной информации о том, что их у физических и юридических лиц накопилось на 52 млн 545 тыс. 349,58 руб. В редакцию поступило несколько вопросов, на которые ответила директор регионального фонда капитального ремонта Наталья Моисеева.

«Фонд взыскивает задолженность за капремонт с должников в судебном порядке. После получения решения суда приказы и исполнительные листы направляются на принудительное исполнение в службу судебных приставов, социальный фонд (если должник достиг пенсионного возраста) или финансовый орган (должники - юридические лица, являющиеся бюджетными организациями)», - пояснила она.

Жителям Пензенской области, которые копят долги за капремонт, не стоит надеяться, что их спишут по истечении срока давности.

«Действующим жилищным законодательством РФ не предусмотрено оснований для списания задолженности, в том числе за сроком исковой давности. Задолженность за капитальный ремонт, пени, начисленные за несвоевременную оплату взносов, отражаются ежемесячно в счете-квитанции в соответствующей графе», - уточнила Наталья Моисеева.

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