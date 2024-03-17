Пензенские лифты могут заменить по федеральной программе

17.03.2024 | 11:07

Замена лифта - дорогостоящая процедура. Ее невозможно сделать только за счет жильцов многоэтажек и регионального бюджета. Поэтому в настоящий момент в Госдуме РФ работают над созданием федеральной программы, которая помогла бы решить проблему.

Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Предполагается, что замену лифтов сделают за счет средств из федерального бюджета. Причем мероприятие предусмотрено для домов как со счетом регионального оператора, так и со специальным.

«Проблема очевидна: состояние лифтового хозяйства в регионах оставляет желать лучшего. Износ очень большой, регионы самостоятельно не справляются с решением этой задачи», - цитирует министерство спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В Пензенской области проблема с ремонтом и заменой лифтов тоже острая.

«Больше всего домов, требующих капремонта лифтов, перешли со спецсчетов. На их ремонт в 2024 году требуется 580 млн рублей. А перечислили они со спецсчетов около 50 млн, то есть на решение этой проблемы требуется 550 млн из средств фонда капремонта. А собираем в год всего 900 млн при стопроцентной собираемости», - отметила директор регионального фонда капремонта Наталья Моисеева.

По мнению пензенского депутата Сергея Лукичева, в домах, которые перешли со спецсчета на счет регоператора, нужно отключить требующие замены лифты.

«К нам на общий счет со спецсчетов пришли часть домов, которые, можно сказать, без денег оказались. 23 млн принесли в фонд и хотят, чтобы в этом году им заменили 53 лифта на 186 млн. Средняя стоимость лифта сейчас - 3,5 млн», - обрисовал депутат ситуацию в своем округе.