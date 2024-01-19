Жители области задолжали по взносам на капремонт более 50 млн рублей

В 2023 году фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области направил мировым судьям и в арбитражный суд 6 288 заявлений о взыскании задолженности с неплательщиков взносов.
Общий счет, предъявленный к физическим и юридическим лицам, составил 52 млн 545 тыс. 349,58 руб.
В региональном министерстве ЖКХ и ГЗН предупредили: в случае несвоевременной или неполной уплаты взносов на капремонт собственникам недвижимости начисляются пени.
Также расходы должника увеличиваются в случае истребования задолженности в судебном порядке.
«При подаче заявления на выдачу судебного приказа с него взыскивается сумма государственной пошлины в размере не менее 200 рублей, а при подаче искового заявления в суд общей юрисдикции - 4% цены иска, но не менее 400 рублей», - пояснили в пресс-службе министерства.
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