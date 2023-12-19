Названа стоимость одной квитанции на оплату капремонта

19.12.2023 | 17:05

В Пензенской области на формирование, печать, конвертирование и доставку одной квитанции на уплату взноса на капремонт уходит 4 рубля 50 копеек.

За месяц нужно разослать жителям региона 227 тысяч платежных документов на 1 млн 21 тыс., за год на эти цели уйдет 12 млн 258 тысяч рублей.

Именно по столько региональный фонд капремонта многоквартирных домов будет платить в 2024-м и 2025-м. Электронный аукцион на оказание соответствующей услуги на сумму 24 млн 516 тысяч рублей провели в декабре на портале госзакупок.

Заявку на участие подал лишь один претендент, его и признали победителем.

В 2024 году минимальный размер взноса на капремонт для жителей Пензенской области составит 9 рублей 50 копеек за 1 квадратный метр жилья. Столько же пензенцы платят и сейчас. Тариф хотели повысить на 1 рубль, но передумали.