Стало известно, почему в Пензе сдвигаются сроки капремонта домов

14.02.2024 | 15:19

В 2023 году в Пензе из 347 домов, где был запланирован капремонт, в 46 он не был выполнен, из-за того что жители решили перейти со спецсчета на счет регионального оператора. Об этом сообщил замглавы администрации Ильдар Усманов на комиссии гордумы в среду, 14 февраля.

Как уточнила директор регионального фонда капремонта Наталья Моисеева, при таком переходе срок может отодвинуться на несколько лет.

«Идет определенная процедура. В министерстве ЖКХ и ГЗН создана комиссия, которая на основании актов обследования рассматривает ситуацию по каждому дому. Самый ближний срок, на который переносится ремонт, – 2025 год, так как план на него утверждается до 1 мая 2024 года», - пояснила она.

Наибольшей проблемой являются лифты.

«Больше всего домов, требующих капремонта лифтов, перешли со спецсчетов. На их ремонт в 2024 году требуется 580 млн рублей. А перечислили они со спецсчетов около 50 млн, то есть на решение этой проблемы требуется 550 млн из средств фонда капремонта. А собираем в год всего 900 млн при стопроцентной собираемости. Для меня приоритет - не лифты, которые перешли со спецсчетов: там собственники сознательно тратят средства на другие нужды. Приоритет - текущие крыши», - обозначила Наталья Моисеева свою точку зрения.

Еще в 32 домах из заявленных 347 ремонт не состоялся из-за отсутствия заявок по объявленным аукционам.

Проведенные в 269 домах работы обошлись более чем в 961,3 млн рублей.