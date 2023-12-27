Зареченцы не верят, что ремонт школы № 220 закончится через 2 дня

27.12.2023 | 17:22

Капитальный ремонт школы № 220 в Заречном продолжает будоражить местных жителей. По контракту образовательное учреждение должны были сдать до 30 ноября.

«Сегодня, 27.12.2023, в родительском чате написали, что ученики школы 220 в Заречном 29.12.2023 перевозят вещи в школу», - написала пользовательница Юлия Г. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Она рассказала, что в чат сбросили фото и видео кабинетов, туалетов, лестничных пролетов, рекреаций. Их вид поразил родителей.

«На них отчетливо видно, что конец ремонта еще не скоро: в кабинетах нет даже светильников, в туалетах нет вообще никакого оборудования, в оконных проемах - дыры, линолеум положен вообще через одно место. За два дня доделать это все точно нереально.

Впереди - новогодние праздники, после которых наши дети должны пойти учиться в эту школу. Вопрос: каким образом комиссия приняла решение, что дети уже могут вернуться в школу после Нового года, в которой ни конца ни края ремонту не видно вообще?» - поинтересовалась Юлия.

Капитальный ремонт школы № 220 идет с весны. Чтобы завершить его в срок, на объекте пришлось менять подрядчика. Отставание от графика было выявлено в июле. Причиной называли погодные условия.

Эта ситуация возмутила губернатора. По его мнению, неспособность вовремя освоить средства на капремонт, выделенные несмотря на проведение спецоперации, должна расцениваться как профнепригодность.

«Если срываете исполнение программы капитального ремонта школ, пишете заявление об уходе. Это касается и главы администрации города Заречного Климанова, если не сдаст свой объект в срок», - пригрозил глава региона.

Капремонт школы № 220 взяла на контроль прокуратура. 2 октября комиссия уже выезжала на объект. Тогда министр образования Алексей Комаров поручил подрядчику увеличить число рабочих и ускорить темпы, чтобы учреждение было сдано в срок. Повторный визит он нанес 20 октября.

15 ноября на объекте побывал прокурор. Он пришел к выводу, что подрядная организация не соблюдает график по отдельным видам работ. Готовность тогда составляла 70-80%.