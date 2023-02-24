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Общество

В Пензенской области шофер фуры безуспешно просил о помощи

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Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, попавшему в беду в Мокшанском районе.

На 575-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» автоинспекторы обратили внимание на MAN с полуприцепом, стоявший на краю дороги.

Они подошли к грузовику, и шофер рассказал, что забуксовал из-за льда под ведущими колесами и не может выехать на проезжую часть. По его словам, он махал проезжавшим мимо машинам, но безуспешно - никто не пожелал затормозить и выяснить, что случилось.

Инспекторы остановили грузовик и попросили водителя взять фуру на буксир.

«С помощью троса автомобиль MAN был отбуксирован на проезжую часть. Водитель поблагодарил полицейских и продолжил движение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/club209266759
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