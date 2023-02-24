Пензенцы посмотрели на карту в годовщину начала СВО

24.02.2023 | 18:10

С аббревиатурой СВО пензенцы, как и все россияне, столкнулись год назад. Что она означает, знают даже дети. 24 февраля 2022-го с замиранием сердца жители страны слушали президента.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», - сообщил Президент РФ Владимир Путин.

Спустя год можно говорить о некоторых результатах проведения СВО. Новая карта страны в регионе появилась пока не везде, в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова - один из экземпляров. На ней Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области - часть России.

Олег Наумов, ушедший добровольцем еще в 2014-м, смотря на карту, вспоминает, где с бойцами наступали, а где - наоборот.

По карте ясно видно, какие площади добавились. Например, от Пензы до границы в сторону Воронежа была половина шариковой ручки, теперь - целая. Отныне это все граждане России, интересы которых надо защищать.

Согласно опросам Всероссийского центра исследования общественного мнения примерно две трети граждан (68%) поддерживают проведение спецоперации, абсолютное большинство одобряют ее промежуточные итоги.

«Как с нацизмом бороться? Ждать, когда они придут и опять, как в 1941-м, начнут уничтожать нас? А так и было бы», - заявила жительница Пензы Людмила Николаевна.

«В любом случае нам только побеждать надо. Если мы не победим, то России не будет», - подчеркнул участник специальной военной операции Олег Наумов.