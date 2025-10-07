Губернатор распорядился выделить 8 млн рублей на библиотеку в Сурске

07.10.2025 | 17:42

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился выделить 8 млн рублей, чтобы в Сурске появилась современная библиотека. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Библиотеку разместят в недавно отремонтированном Доме культуры.

Глава региона подчеркнул, что Городищенский район уникален. «Другого такого, где было бы сразу 4 крупных населенных пункта, пожалуй, нет в нашей области. Поэтому важно, чтобы жители имели свой современный очаг культуры и знаний», - написал Олег Мельниченко. Он напомнил, что население Сурска - 45 000 человек.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры обсудили на заседании областного правительства, которое состоялось во вторник, 7 октября. В этой сфере в регионе действует 997 организаций, из них в удовлетворительном состоянии уже более 88%.

Ремонт зданий и поставка в них аппаратуры и мебели продолжается. Так, по нацпроектам «Культура» и «Семья» в 2024-2025 годах техническое оснащение получили 21 Дом культуры, 5 детских школ искусств, 2 театра. Были открыты 2 кинозала и 4 модельные библиотеки.

Сейчас идет ремонт кровли областной филармонии. «Готовность - 50%, работы идут по графику, но потребовал привлечь больше рабочих и ускорить процесс, чтобы сезон дождей не затянул ремонт до начала новогодних представлений», - добавил Олег Мельниченко.