Сетевое издание|18+|Вторник|7 окт 2025|19:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Культура

Губернатор распорядился выделить 8 млн рублей на библиотеку в Сурске

Печать
Telegram

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился выделить 8 млн рублей, чтобы в Сурске появилась современная библиотека. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Библиотеку разместят в недавно отремонтированном Доме культуры.

Глава региона подчеркнул, что Городищенский район уникален. «Другого такого, где было бы сразу 4 крупных населенных пункта, пожалуй, нет в нашей области. Поэтому важно, чтобы жители имели свой современный очаг культуры и знаний», - написал Олег Мельниченко. Он напомнил, что население Сурска - 45 000 человек.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры обсудили на заседании областного правительства, которое состоялось во вторник, 7 октября. В этой сфере в регионе действует 997 организаций, из них в удовлетворительном состоянии уже более 88%.

Ремонт зданий и поставка в них аппаратуры и мебели продолжается. Так, по нацпроектам «Культура» и «Семья» в 2024-2025 годах техническое оснащение получили 21 Дом культуры, 5 детских школ искусств, 2 театра. Были открыты 2 кинозала и 4 модельные библиотеки.

Сейчас идет ремонт кровли областной филармонии. «Готовность - 50%, работы идут по графику, но потребовал привлечь больше рабочих и ускорить процесс, чтобы сезон дождей не затянул ремонт до начала новогодних представлений», - добавил Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети