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Общество

Холдинг «Термодом» назвал 5 причин выбрать квартиру в ЖК «Созвездие»

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В Городе Спутнике строятся современные технологичные 17- и 25- этажные дома, которые изменят облик микрорайона. Это жилой комплекс «Созвездие».

Застройщик рассказал, кому и по каким причинам стоит выбрать квартиру в домах первой очереди.

Во-первых, жителям «Созвездия» больше никогда не придется думать, где припарковать авто. Под всей территорией ЖК расположен паркинг. Он рассчитан на 562 машино-места, оборудован зарядной станцией для электромобилей.

Во-вторых, вести здоровый образ жизни станет проще. Буквально в двух шагах от дома начинается набережная, где возможна масса вариантов для здорового образа жизни. Остается выбрать род занятий: бег, уличная гимнастика, прогулки пешком или на велосипедах.

Третья причина для приобретения жилья - потрясающие виды из окон. Дома находятся на первой линии, а верхние и вовсе имеют полностью стеклянные стены. Из них можно будет наблюдать за городом и природой в любое время года.

Четвертый фактор - необычный двор. Он будет космическим - с интересными арт-объектами, функциональным - с современными детскими площадками и спортивными комплексами, красивым - с дизайнерской подсветкой, а также безопасным - закрытым, приподнятым над уровнем земли и оснащенным системой видеонаблюдения.

Пятый аргумент - новоселам не нужно долго ждать и переплачивать за съемное жилье, ведь ключи они получат уже в этом году. Поэтому уже сейчас есть смысл купить квартиру и начать продумывать детали новой жизни.

Больше о проекте, условиях покупки и планировках расскажут в офисах продаж строительного холдинга «Термодом». Тел. 8 (8412) 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Термодом-инвест» и ООО «СЗ «Строймашкапитал», проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

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