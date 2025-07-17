Общество

Перечислены причины для выбора ЖК «Арбековская застава»

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Жилой комплекс «Арбековская застава» - проект комплексного развития территории от крупнейшего застройщика Пензенской области - группы компаний «Территория жизни». Это полноценный развитый микрорайон с готовой инфраструктурой. Здесь хорошая транспортная доступность и есть все для комфортной жизни: современные детские и спортивные площадки, детсады и школы, пруд и набережная с вейк-парком, бульвары для прогулок и отдыха. «Арбековскую заставу» можно назвать самодостаточным городом в городе, отмечают новоселы.

«Не терпится переехать после получения ключей. Все нравится, все рядом. Строится новая школа, отличный район для жизни, для семей», - поделилась новосел Татьяна Степанова.

«Для семей, которые хотят приобрести квартиру в «Арбековской заставе», будет важным тот факт, что все дома сданы, а квартиры готовы к заселению. Оформляя сделку, вы получаете готовую квартиру в готовом доме в готовом для жизни микрорайоне», - прокомментировала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

В будущем году здесь будет построена новая школа с инженерным уклоном на 1 100 мест. Она расположится буквально в центре жилого комплекса.

Важность объекта для развития микрорайона Арбеково подчеркнул лично губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, посетивший строительную площадку.

Перечислены причины для выбора ЖК «Арбековская застава»

«Комплексное развитие данного района предполагает не только строительство школ, детсадов, но и дорог, а также, в перспективе, создание новых рабочих мест, так как здесь располагаются и промышленные предприятия малого и среднего предпринимательства. Жителей здесь много, много семей с детьми, поэтому для граждан должны быть созданы комфортные условия», - отметил он.

Перечислены причины для выбора ЖК «Арбековская застава»

В микрорайоне функционирует школа № 78, построенная ГК «Территория жизни». Учебное заведение уже зарекомендовало себя как одно из лучших в городе.

Рядом располагается храм Адриана и Наталии, который стал культурным и духовным центром микрорайона. А в доме у школы разместился образовательный центр «Колокольчик».

Перечислены причины для выбора ЖК «Арбековская застава»

Изменение района энергичного поддерживается властями. Благодаря существенным вложениям в рамках федеральных программ и национальных проектов, утвержденных Президентом РФ, развивается инфраструктура.

Наглядный пример - транспортная доступность района. Открыто движение по развязке через трассу М-5 «Урал», которая построена по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Она интегрирует район в транспортную систему города.

Параллельно появляются места для прогулок и отдыха. В 2024 году «Территория жизни» реализовала проект по строительству современного бульвара, где расположились скамьи и качели, скейт-площадка, высажены кустарники и деревья.

Бульвар - отличное место для спокойных прогулок и отдыха с детьми, здесь же застройщик проводит праздники и фестивали, спортивные соревнования.

С нетерпением жители Арбекова ждут набережную, которая украсит микрорайон. Территорию разделят на спортивный парк, ландшафтный и вейк-парк.

Перечислены причины для выбора ЖК «Арбековская застава»

«Территория жизни» предоставляет возможность выбора квартир с предчистовой и чистовой отделкой.

В квартирах дома у школы уже выполнена предчистовая отделка. Покупатель сможет выбрать любой дизайн: этно, хай-тек, модерн, сканди или проверенную временем классику. Если взять жилье с готовой отделкой Smart PRO, то в нее войдут поклеенные обои, ламинат, натяжные потолки, готовое освещение, укомплектованный санузел, межкомнатные двери. В обоих вариантах есть видовые квартиры на верхних этажах.

Перечислены причины для выбора ЖК «Арбековская застава»

Застройщик делает следующие выгодные предложения:

- семейная ипотека с низкой ставкой от 6% годовых *. При этом можно использовать материнский сертификат в качестве первоначального взноса. Размер платежа за видовую квартиру составит от 33 000 рублей;

- «ТЫл для СВОих» ** - участники СВО и их семьи могут получить дополнительную скидку до 500 000 рублей. Предложение действует на все квартиры. Оставить заявку можно здесь;

- выгодный трейд-ин *** - возможность обменять старое жилье на новое.

Менеджеры учтут пожелания и возможности клиента и помогут выбрать квартиру. Также в их задачи входит помощь с проведением сделки, оформлением документов.

Перечислены причины для выбора ЖК «Арбековская застава»

Команда девелопера уже помогла улучшить жилищные условия более чем 16 000 жителей. Оставить заявку на бронирование легко - достаточно заполнить форму на сайте.

Узнать больше о проектах компании можно на сайте территорияжизни.рф, по телефону единого контакт-центра +7 (8412) 203-000 или в офисе продаж на ул. Яшиной, 12 (с 9:00 до 21:00, без выходных и перерывов).

* Оценивайте свои финансовые возможности! Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 000 руб. Максимальный размер кредита - до 6 000 000 руб. Валюта - рубль РФ. Полная стоимость кредита - 6,302-25,134%. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 6 лет включительно; ребенка, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 6 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо представление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Расчет произведен для 2-комнатной квартиры (60,97 кв. м), расположенной по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова. Застройщик - ООО СЗ «Т-Строй», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

** В рамках программы поддержки «ТЫл для СВОих» участники специальной военной операции и члены их семей могут получить дополнительную скидку при покупке квартиры в жилом комплексе «Арбековская застава»:

- в размере 400 000 рублей - на 2-комнатные квартиры,

- в размере 500 000 рублей - на 3-комнатные квартиры.

Для получения скидки необходимо заполнить форму на сайте застройщика в сети Интернет https://home.trzh.ru/cvo, указав контактные данные.

Скидка предоставляется при оформлении сделки покупки квартиры в жилых комплексах от ГК «Территория жизни». Сумма скидки - не более 500 000 рублей от стоимости приобретаемого жилья. Подробности суммирования с другими акциями уточняйте у застройщика. Срок действия - до 30 сентября 2025 года.

*** В рамках акции клиент может приобрести квартиру в трейд-ин, обменяв свою старую квартиру на новую. Стоимость квартиры клиента учитывается как частичная оплата стоимости новой квартиры. Подробности - по телефону (8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.

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Источник — фото 2 - из тг-канала Олега Мельниченко
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