Перечислены причины для выбора ЖК «Арбековская застава»

17.07.2025 | 09:58

Жилой комплекс «Арбековская застава» - проект комплексного развития территории от крупнейшего застройщика Пензенской области - группы компаний «Территория жизни». Это полноценный развитый микрорайон с готовой инфраструктурой. Здесь хорошая транспортная доступность и есть все для комфортной жизни: современные детские и спортивные площадки, детсады и школы, пруд и набережная с вейк-парком, бульвары для прогулок и отдыха. «Арбековскую заставу» можно назвать самодостаточным городом в городе, отмечают новоселы.

«Не терпится переехать после получения ключей. Все нравится, все рядом. Строится новая школа, отличный район для жизни, для семей», - поделилась новосел Татьяна Степанова.

«Для семей, которые хотят приобрести квартиру в «Арбековской заставе», будет важным тот факт, что все дома сданы, а квартиры готовы к заселению. Оформляя сделку, вы получаете готовую квартиру в готовом доме в готовом для жизни микрорайоне», - прокомментировала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

В будущем году здесь будет построена новая школа с инженерным уклоном на 1 100 мест. Она расположится буквально в центре жилого комплекса.

Важность объекта для развития микрорайона Арбеково подчеркнул лично губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, посетивший строительную площадку.

«Комплексное развитие данного района предполагает не только строительство школ, детсадов, но и дорог, а также, в перспективе, создание новых рабочих мест, так как здесь располагаются и промышленные предприятия малого и среднего предпринимательства. Жителей здесь много, много семей с детьми, поэтому для граждан должны быть созданы комфортные условия», - отметил он.

В микрорайоне функционирует школа № 78, построенная ГК «Территория жизни». Учебное заведение уже зарекомендовало себя как одно из лучших в городе.

Рядом располагается храм Адриана и Наталии, который стал культурным и духовным центром микрорайона. А в доме у школы разместился образовательный центр «Колокольчик».

Изменение района энергичного поддерживается властями. Благодаря существенным вложениям в рамках федеральных программ и национальных проектов, утвержденных Президентом РФ, развивается инфраструктура.

Наглядный пример - транспортная доступность района. Открыто движение по развязке через трассу М-5 «Урал», которая построена по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Она интегрирует район в транспортную систему города.

Параллельно появляются места для прогулок и отдыха. В 2024 году «Территория жизни» реализовала проект по строительству современного бульвара, где расположились скамьи и качели, скейт-площадка, высажены кустарники и деревья.

Бульвар - отличное место для спокойных прогулок и отдыха с детьми, здесь же застройщик проводит праздники и фестивали, спортивные соревнования.

С нетерпением жители Арбекова ждут набережную, которая украсит микрорайон. Территорию разделят на спортивный парк, ландшафтный и вейк-парк.

«Территория жизни» предоставляет возможность выбора квартир с предчистовой и чистовой отделкой.

В квартирах дома у школы уже выполнена предчистовая отделка. Покупатель сможет выбрать любой дизайн: этно, хай-тек, модерн, сканди или проверенную временем классику. Если взять жилье с готовой отделкой Smart PRO, то в нее войдут поклеенные обои, ламинат, натяжные потолки, готовое освещение, укомплектованный санузел, межкомнатные двери. В обоих вариантах есть видовые квартиры на верхних этажах.

Застройщик делает следующие выгодные предложения:

- семейная ипотека с низкой ставкой от 6% годовых *. При этом можно использовать материнский сертификат в качестве первоначального взноса. Размер платежа за видовую квартиру составит от 33 000 рублей;

- «ТЫл для СВОих» ** - участники СВО и их семьи могут получить дополнительную скидку до 500 000 рублей. Предложение действует на все квартиры. Оставить заявку можно здесь;

- выгодный трейд-ин *** - возможность обменять старое жилье на новое.

Менеджеры учтут пожелания и возможности клиента и помогут выбрать квартиру. Также в их задачи входит помощь с проведением сделки, оформлением документов.

Команда девелопера уже помогла улучшить жилищные условия более чем 16 000 жителей. Оставить заявку на бронирование легко - достаточно заполнить форму на сайте.

Узнать больше о проектах компании можно на сайте территорияжизни.рф, по телефону единого контакт-центра +7 (8412) 203-000 или в офисе продаж на ул. Яшиной, 12 (с 9:00 до 21:00, без выходных и перерывов).

* Оценивайте свои финансовые возможности! Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 000 руб. Максимальный размер кредита - до 6 000 000 руб. Валюта - рубль РФ. Полная стоимость кредита - 6,302-25,134%. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 6 лет включительно; ребенка, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 6 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо представление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Расчет произведен для 2-комнатной квартиры (60,97 кв. м), расположенной по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова. Застройщик - ООО СЗ «Т-Строй», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

** В рамках программы поддержки «ТЫл для СВОих» участники специальной военной операции и члены их семей могут получить дополнительную скидку при покупке квартиры в жилом комплексе «Арбековская застава»:

- в размере 400 000 рублей - на 2-комнатные квартиры,

- в размере 500 000 рублей - на 3-комнатные квартиры.

Для получения скидки необходимо заполнить форму на сайте застройщика в сети Интернет https://home.trzh.ru/cvo, указав контактные данные.

Скидка предоставляется при оформлении сделки покупки квартиры в жилых комплексах от ГК «Территория жизни». Сумма скидки - не более 500 000 рублей от стоимости приобретаемого жилья. Подробности суммирования с другими акциями уточняйте у застройщика. Срок действия - до 30 сентября 2025 года.

*** В рамках акции клиент может приобрести квартиру в трейд-ин, обменяв свою старую квартиру на новую. Стоимость квартиры клиента учитывается как частичная оплата стоимости новой квартиры. Подробности - по телефону (8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.