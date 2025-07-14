Стало известно, что построят на месте санатория «Солнышко»

14.07.2025 | 16:44

На месте бывшего санатория «Солнышко», который располагался неподалеку от пересечения улиц Гагарина и Крупской в Пензе, возведут офисное здание. Об этом сообщили в министерстве градостроительства и архитектуры, отвечая на запрос PenzaInform.ru.

Застройщик обратился в ведомство за разрешением 12 мая. Земельный участок площадью в 4 840 кв. м находится у него в собственности, проектная документация готова и получила положительное заключение экспертизы.

Оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство не было, и 14 мая министерство его выдало.

Санаторий «Солнышко» прекратил прием детей с января 2019 года, когда обнаружилось, что здание изношено на 50%. Учреждение перестало соответствовать нормативам, которые установил Минздрав РФ. Какое-то время прорабатывался вопрос создания на базе «Солнышка» детского сада с оздоровительным уклоном. Воплощения план так и не получил.

Участок под санаторием и сам объект были включены в уставной капитал АО «Пензгорстройзаказчик», оно и снесло здание.

Судьбу земли обсуждали на заседании комиссии гордумы. Депутаты выражали опасение, что на месте санатория начнется застройка. Жители Заводского района писали в соцсетях, что хотели бы видеть на месте «Солнышка» какой-нибудь социальный объект или зеленую зону, где можно отдохнуть.