Четко и прозрачно: «Рисан» каждый месяц отчитывается о прогрессе

17.07.2025 | 17:24

Компания «Рисан» ежемесячно отчитывается ходе строительства всех своих объектов, чтобы сделать ожидание ключей от квартиры спокойным и понятным.

У каждого проекта есть свой телеграм-канал, куда регулярно загружают текстовое описание работ на площадке, фотографии и оценку процентной готовности. Этой практике уже несколько лет. Она позволяет клиентам компании своими глазами видеть, как растет дом, что особенно важно при покупке жилья на стадии возведения.

Строительство квартала Norwood на ГПЗ, Svoboda в центре и Holms на Западной Поляне завершено - там остались последние квартиры. С июля у компании «Рисан» 6 проектов в активной фазе реализации.

ЖК «Соседи» на Минской - комфорт-класс с подземным паркингом, собственным закрытым двором на 1 дом, школой и садиком в 400 метрах. Его готовность на конец июня составляет 85%; велика вероятность, что он будет сдан уже в 2025 году.

Квартал «Модернист», который строится в верхней части улицы Свердлова, готов на 45%. Его особенности - видовая терраса для жителей на 24-м этаже, 2-уровневый двор в пастельных тонах, игровая для детей на 1-м этаже и 2 уровня паркинга с прямыми въездами с улицы.

Готовность 1-го и 2-го этапов строительства квартала бизнес-класса Scala City на улице Карпинского - 63% и 26% соответственно. Этот квартал занял 2-е место в главной номинации конкурса «ТОП ЖК - 2025» - «Лучший жилой комплекс - новостройка в Российской Федерации». Здесь спроектированы внутренняя площадь с фонтаном, 2-уровневый паркинг, панорамные лифты и квартиры с террасами.

Башни lounge-квартала Lake Town белеют вдоль берега пруда в Арбекове. Практически параллельно завершается строительство 1-го этапа проекта и новой набережной. Готовность дома - 91%. Особенность ЖК - плавная архитектура и панорамные выступающие балконы, которые вместе с близостью к воде настраивают на созерцание и отпускное настроение.

С ним соседствует квартал комфорт-класса из 3 домов Upgrade Family. У каждого - свой закрытый двор и подземный паркинг с кладовыми, на 1-м этаже предусмотрены коммерческие помещения. Через дорогу находится детский сад на 140 мест «Симба», который ранее построил «Рисан». Первый дом уже сдан, готовность второго - 57%.

И, наконец, первый для «Рисана» проект, формально находящийся за чертой Пензы, - «Кантри». Он расположен на улице Июльской в поселке Мичуринском, однако на деле ощущается как неотъемлемая часть микрорайона Тепличный. Его особенности - общая охраняемая территория на 20 домов с площадью и досуговым центром, дома высотой 7-10 этажей из кирпича, а также котельные на каждый из 4 мини-кварталов. Весь 1-й этап сдан, готовность 2-го - 38-82%.

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