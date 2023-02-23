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Общество

Вадим Супиков поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества

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Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков от имени депутатов регионального парламента поздравил земляков с Днем защитника Отечества.

«Сегодня мы отдаем дань памяти подвигам предков, которые на протяжении многовековой истории нашей страны не щадили своих жизней ради спасения Отечества. Выражаем глубокую признательность ветеранам, отстоявшим Родину в кровопролитном противостоянии с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Склоняем головы перед мужеством советских и российских солдат и офицеров, павших при исполнении воинского долга.

Продолжая лучшие ратные традиции, Вооруженные Силы Российской Федерации надежно стоят на страже мирной жизни граждан. Вновь ведут непримиримую борьбу с нацизмом, обеспечивают территориальную целостность, соблюдение национальных интересов, выступают гарантами безопасности, прав и свобод жителей новых регионов России.

Слова особой благодарности пензенцам - участникам специальной военной операции. Ваша сила духа, верность присяге, самоотверженность и героизм - пример подлинного патриотизма, олицетворение кодекса чести российского воинства, на который равняются современные военнослужащие, курсанты, подрастающее поколение.

От всей души желаю вам и вашим близким крепчайшего здоровья, семейного благополучия, мира и успешного решения самых сложных задач!» - говорится в тексте обращения.

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Источник — фото zspo.ru
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