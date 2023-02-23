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Общество

В Пензенской области оборудуют защитное сооружение

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Министерству ЖКХ и ГЗН Пензенской области выделяются средства на совершенствование объектов гражданской обороны - 5 миллионов рублей.

Информация об этом содержится в постановлении председателя регионального правительства Николая Симонова от 20 февраля.

Деньги направляются на составление сметной документации, текущий ремонт нежилого помещения, оборудование служебных помещений защитного сооружения гражданской обороны.

В ноябре 2022 года начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов уточнил, что в каждом районе Пензы имеются укрытия, но раскрывать их местоположение в условиях ведения СВО нельзя. Информацию предоставят жителям только при введении военного положения.

По его словам, муниципальные бомбоубежища в Пензе «ограниченно готовы» к приему укрываемых. Что касается тех, которые находятся не в муниципальной собственности, на территории предприятий, проблемы есть, прокуратура на них реагирует, собственники по мере появления средств «что-то делают».

Алексей Михайлов тогда также сообщил, что министерству ЖКХ и ГЗН на 2022-2023 годы выделены дополнительные средства (более 100 млн рублей) для реконструкции существующей региональной автоматизированной системы оповещения населения о ЧС.

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