Общество

В Пензе недостаточно электросирен для оповещения населения об опасности

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В пятницу, 25 ноября, на сессии городской думы обсудили вопросы о централизованном оповещении населения в случае опасности и о готовности бомбоубежищ в Пензе.

Начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов уточнил, что укрытия имеются в каждом районе города, но раскрывать их местоположение в условиях ведения СВО нельзя. Информацию предоставят жителям только при введении военного положения.

По его словам, муниципальные бомбоубежища в Пензе «ограниченно готовы» к приему укрываемых. Что касается тех, которые находятся не в муниципальной собственности, на территории предприятий, проблемы есть, прокуратура на них реагирует, собственники по мере появления средств «что-то делают».

«Громкоговорители в рабочем состоянии, каждый месяц проверяем. Министерству ЖКХ и ГЗН на текущий год и следующий выделены дополнительные средства (более 100 млн) для реконструкции существующей региональной автоматизированной системы оповещения», - пояснил он.

Михайлов уточнил, что на всю Пензу работают 83 электросирены, 56 из них - централизованного запуска. С учетом застройки города и расширения микрорайонов этого количества недостаточно. В тех местах, которые не охвачены системой, население оповещают сотрудники полиции и МЧС из специально оборудованных громкой связью автомобилей.

«После реконструкции количество сирен будет достаточным и все они станут запускаться автоматически. Сейчас в первую очередь оповещаются должностные лица, в школах это вахтеры и сторожа, кнопка запуска электросирены выведена к ним на пульт, в ручном режиме они запускают эти электросирены», - добавил Алексей Михайлов.

Также он рассказал о том, что должен делать человек, если услышал звук сирены.

«Это сигнал «Внимание всем!». По нему необходимо включить телевизор, радиоприемник или радиостанцию, которые оповещают население, что делать в той или иной ситуации (разработаны разные алгоритмы), и действовать согласно указаниям и рекомендациям», - предупредил начальник управления.

По его словам, автоматически перехватываются Первый канал и «Россия-1», дополнительно заключены договоры со всеми телеканалами, которые расположены на территории города и области, радиостанциями.

Депутат Юрий Зиновьев поинтересовался, нельзя ли оповещать людей с помощью СМС-рассылки, по крайней мере пока реконструкция не окончена. Он подчеркнул, что в условиях спецоперации это очень актуально.

«Мы подумаем над этим предложением», - ответил Михайлов.

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