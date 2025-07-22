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Общество

В регионе выделили 4,8 млн на обеспечение безопасности населения

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В Пензенской области на 2025 год дополнительно выделили крупную сумму на мероприятия по обеспечению безопасности населения. Соответствующее постановление 21 июля подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Речь идет о 4 800 400 рублях.

Бюджетные средства пойдут на приобретение спецтехники, оборудования, программного обеспечения, оплату работ и услуг для эффективного выполнения задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

Кроме того, часть денег направят на обучение населения гражданской обороне, прием и обработку вызовов по номеру 112.

Ранее в Пензенском регионе утвердили положение об организации подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС.

Основные задачи - ознакомить граждан с классификацией ЧС природного и техногенного характера, порядком действий при их возникновении, со средствами коллективной и индивидуальной защиты, порядком эвакуации, правилами безопасности на водных объектах, а также обучить методам оказания первой помощи.

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