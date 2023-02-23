В честь 23 Февраля по улицам Пензы проехала колонна машин

23.02.2023 | 18:17

Пензенцы приветствовали участников автопробега. На улице Каракозова вдоль проезжей части собрались волонтеры и активисты. В колонне было почти два десятка автомобилей с развевающимися флагами.

«Это для нас честь и отвага», - отметил участник автопробега Алексей.

«Здесь есть весь российский и советский репертуар военных песен. Все, что могли собрать на сегодняшний день, мы все записали, и это будет наше музыкальное сопровождение», - рассказал другой участник автопробега Николай.

Мероприятие приурочили к 23 Февраля. Посвящено оно и героям былых времен, и тем, кто выполняет свой долг. Их активисты благотворительного фонда поддерживают, в том числе и отправляя гуманитарные грузы в зону проведения спецоперации.

«Дорогие наши мужчины, от всей души, от женщин, от ваших детей, ваших мам и сестер поздравляем вас с настоящим мужским праздником! Долгих лет жизни вам! Победа будет за нами!» - произнесла организатор автопробега Анна Калинина.

Как только все желающие выстроились в ряд, колонна отправилась в путь по центральным улицам и проспектам города.

У мемориального комплекса «Разорванная звезда», там, где установлен памятник пензенцам, погибшим в локальных войнах, участники акции сделали небольшую остановку. У подножия склонившего голову бойца запылали алым цветом гвоздики.

Победное «ура» прозвучало во время пробега не раз.