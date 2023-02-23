Уехавших из России мужчин предложили не поздравлять

23.02.2023 | 11:47

Мужчин, уехавших из России в 2022 году, можно не поздравлять с Днем защитника Отечества. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своем обращении к тем, «кто преданно служит России», он сделал постскриптум: «Этот праздник не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок».

Остальным Володин в своем Telegram-канале пожелал здоровья и всего самого доброго.

Сами пензенцы разделились во мнении, кого нужно поздравлять с Днем защитника Отечества. Об этом говорят результаты опроса в Telegram-канале PenzaInform. На 11:45 четверга, 23 февраля, в нем приняли участие 2 578 человек.

Большинство - 54% - считают, что это праздник тех, кто служил/служит. Свою позицию пензенцы аргументировали так: «День ЗАЩИТНИКА Отечества. А не день человека, обладающего первичными мужскими половыми признаками», «День всех мужчин в ноябре. А 23 февраля поздравлять ветеранов и военнослужащих».

Второй вариант (поздравлять нужно всех мужчин) выбрали 46%. «У нас в стране все считаются военнообязанными (я про мужчин), так что я считаю, что нужно поздравлять всех», «Тогда все остальные останутся без праздника», «Товарищ, прошедший военную кафедру в институте, сейчас под Херсоном, командир огневого взвода. Ему тоже до сентября прошлого года знакомые служивые, некоторые автомат державшие только на присяге, говорили: не твой праздник 23 Февраля. Только они дома и боятся, как бы повестка не пришла, а тот работает. Вот и вся разница», - пояснили участники опроса.