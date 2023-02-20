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Общество

Пензенцы не едины во мнении, кого поздравлять 23 Февраля

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Мнения горожан по поводу того, кого нужно поздравлять с Днем защитника Отечества, разделились. Об этом говорят результаты опроса в телеграм-канале PenzaInform. На 9:40 понедельника, 20 февраля, в нем приняли участие 2 025 человек.

Читателям канала предлагалось два варианта ответа на вопрос, чей праздник 23 Февраля: всех мужчин или тех, кто служил или служит.

Большинство - 54% - проголосовало за то, что это праздник тех, кто служил/служит. Свою позицию пензенцы аргументировали так: «День ЗАЩИТНИКА Отечества. А не день человека, обладающего первичными мужскими половыми признаками», «Тех, кто им (защитником) является. Всех, кто служил и служит. Это их праздник. А мальчиков-детей поздравлять с тем, что они будущие защитники, объяснять, что защищать Родину - это их почетная обязанность в будущем», «День всех мужчин в ноябре. А 23 февраля поздравлять ветеранов и военнослужащих», «Кто служил, он всегда скажет, что армия - это очень серьезный скачок мужика из пацана в мужчину и защитника. Я служил, хотя мог отмазаться, и не жалею нисколько. Хотя и плац подметал, и на кровати кантик наводил».

Второй вариант выбрали 46%. «У нас в стране все считаются военнообязанными (я про мужчин), так что я считаю, что нужно поздравлять всех», «Тогда все остальные останутся без праздника», «Ну смотрите: поздравлять тех, кто служил, если, то какой смысл. Есть какой-нибудь алкоголик Валера, который в 18 лет отслужил год-два и дальше бухает на площадках, а есть какой-нибудь, допустим, Максим, который учится в институте, не служил, но после пойдет на контракт, так кто из них защитник Отечества?», «Товарищ, прошедший военную кафедру в институте, сейчас под Херсоном, командир огневого взвода. Ему тоже до сентября прошлого года знакомые служивые, некоторые автомат державшие только на присяге, говорили: не твой праздник 23 Февраля. Только они дома и боятся, как бы повестка не пришла, а тот работает. Вот и вся разница», - пояснили пензенцы.

Опрос, проведенный специалистами сервиса SuperJob среди пензенских мужчин с 13 по 16 февраля, показал, что каждый пятый (21%) обычно получает в подарок ко Дню защитника Отечества одежду или аксессуары, 16% - парфюмерию, 13% - сувениры. Еще 10% охарактеризовали свои обычные подарки как «всякая ерунда».

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