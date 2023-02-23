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Общество

Пензенские школьники приготовили сладкие открытки для бойцов

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Теплые слова ученики финансово-экономического лицея № 29 адресовали всем бойцам специальной военной операции. А еще школьники приняли участие в акции «Сладкая открытка».

«Таким образом мы решили поздравить наших солдат с 23 Февраля, чтобы им было приятно и чтобы дети почувствовали причастность к нашей будущей победе», - отметила советник директора финансово-экономического лицея № 29 по воспитанию Альфия Уразгалиева.

Акция «Сладкая открытка» объединила более 100 воспитанников лицея с 1-го по 11-й классы. Дети сделали для бойцов картинки, а взрослые помогли их отсканировать.

«Совместно с ребятишками постарше мы сделали основы оберток для шоколадок с рисунками», - рассказала педагог-организатор Юргения Криумс.

На уроке ученикам объяснили, как правильно оформить сладкую открытку. А некоторые принесли уже готовые из дома.

«Я делала вместе с мамой, и мы сначала вырезали основу для открытки, потом положили туда шоколадку и завернули ее», - объяснила школьница Майя Шмегеровская.

Отправлять сладкие открытки будут через отдел соцзащиты Ленинского района. А волонтеры, которые регулярно выезжают к границам зоны проведения СВО, передадут их бойцам.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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