Участку с Олимпийской аллеей изменят вид разрешенного использования

22.02.2023 | 14:30

Тревожное сообщение появилось в посвященной лесу на Западной Поляне пензенской группе в соцсети «ВКонтакте». Люди обеспокоены судьбой Олимпийской аллеи.

«В декабре 2022 года МАУ «ЦПКиО им. В. Г. Белинского» направило в Управление Росреестра по Пензенской области заявление об изменении внесенных в Государственный кадастр недвижимости сведений о земельном участке, на котором расположена Олимпийская аллея, а именно - об учете его с разрешенным использованием «Благоустройство территории», соответствующим градостроительной зоне, в которой участок расположен, и его фактическому использованию.

Это значит, что упоминание Олимпийской аллеи как территории, занятой городскими лесами, с видом разрешенного использования «Для размещения лесной растительности» будет стерто из официальных документов. Вопреки закону, который запрещает уменьшать площадь городских лесов.

Музыка, торговые палатки и детские аттракционы в лесу получат «законное» обоснование и подтверждение», - говорится в сообщении.

Активисты надеются остановить смену вида разрешенного использования и предлагают всем отправлять обращения в прокуратуру Пензенской области, прилагая текст для него.

Редакция сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась за комментарием к директору парка Белинского Елене Савельевой. Она объяснила причины, по которым было направлено заявление в Росреестр.

Согласно размещенной на сайте мэрии Карте градостроительного зонирования правил землепользования и застройки г. Пензы, территория Олимпийской аллеи относится к зоне Р-7 (зоне городской рекреации). Среди видов разрешенного использования участков и объектов в зоне Р-7 - парки культуры и отдыха, предоставление коммунальных услуг, спорт, земельные участки (территории) общего пользования.

Разрешенное использование земельных участков общего пользования, в свою очередь, включает в себя благоустройство территории. Речь идет о размещении декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, общественных туалетов.

Согласно содержащимся в ЕГРН сведениям, разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 58:29:3002005:14 (на нем располагается Олимпийская аллея) - «Для размещения лесов в поселениях». А по информации Управления муниципального имущества г. Пензы, данный участок к территории городских лесов не относится.

«В соответствии с п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ в отношении земельного участка могут быть установлены один или несколько основных, условно разрешенных или вспомогательных видов разрешенного использования. Любой основной или вспомогательный вид разрешенного использования из предусмотренных градостроительным зонированием территорий выбирается правообладателем земельного участка в соответствии с Земельным кодексом и законодательством о градостроительной деятельности.

В целях приведения сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствие с действующими Правилами землепользования и застройки города Пензы, МАУ «ЦПКиО им. В. Г. Белинского» 6 декабря 2022 года обратилось в Управление Росреестра по Пензенской области с заявлением о внесении в ЕГРН изменений сведений о разрешенном использовании вышеуказанного земельного участка», - пояснила Елена Савельева.

Правда, регистрационные действия пока приостановлены - в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов.