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Общество

Пензенцам напомнили, как определить фальшивую купюру и что с ней делать

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В IV квартале 2022 года в Пензенской области было обнаружено 26 денежных знаков Банка России с признаками подделки. Это чуть больше, чем в III квартале, когда фальшивок выявили 24, но в 2,7 раза меньше, чем за последние три месяца 2021-го.

В числе подделок - 13 банкнот номиналом 5 000 рублей, 7 - по 2 000 рублей, 4 тысячерублевые и 2 сторублевые купюры.

Одна из фальшивок - 5 000 рублей образца 1997 года - была обнаружена в Кузнецке при пересчете наличности в торговой точке. По видеокамерам удалось установить, что она поступила от местной 59-летней жительницы.

Бумага купюры была несоответствующего качества, на ней отсутствали защитные волокна и нить, водяной знак имитирован. Кроме того, в ультрафиолетовых лучах происходило сплошное свечение.

«Полицейскими было установлено, что данная купюра поступила к женщине среди собранной суммы пожертвований от граждан за полгода. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В пресс-службе Отделения Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России напомнили: определить фальшивку можно без специального оборудования - на ощупь, на просвет или изменяя угол зрения.

В свою очередь, в полиции предупредили: при обнаружении таких банкнот в своих сбережениях нельзя пытаться их сбыть, так как за это предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. В подобных случаях следует сразу же обратиться в полицию и сообщить об обстоятельствах получения фальшивки.

Чаще всего в Пензе изымают поддельные купюры со следующими серийными обозначениями (эти буквы стоят перед номером банкноты):

- 5 000 рублей - вс, мх, ам, ма, са, бт, мв, хб, АК;

- 1 000 рублей - ьН, тЛ, оП, аМ.

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