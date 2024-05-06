В апреле рост рынка ипотеки в России замедлился

06.05.2024 | 14:42

В апреле выдача ипотеки в России составила 455 млрд рублей, увеличившись на 2% к марту текущего года и показав снижение на 20% к апрелю прошлого. Тренд обусловлен высоким уровнем ключевой ставки и первого взноса по основной госпрограмме. Всего по итогам первых четырех месяцев заемщики получили на покупку жилья порядка 1,5 трлн рублей - на 18% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба ВТБ.

Банк около четверти от общего объема средств предоставил заемщикам из Москвы и области (96 млрд рублей с начала года). В топ-3 регионов по активности клиентов также вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью (40 млрд) и Краснодарский край (34 млрд).

В Пензенской области в январе - апреле ипотеку оформили 600 клиентов ВТБ на 2 млрд рублей, это на 61,4% выше показателей первых четырех месяцев 2023 года. Средний размер одного кредита составил 3,5 млн рублей. При этом в апреле в Пензенской области продажи ипотеки в ВТБ сократились на 25,3% по сравнению с мартом 2024 года - до 617 млн рублей.

«Высокая ключевая ставка и повышенный первый взнос по господдержке в совокупности с новой риск-политикой ЦБ РФ постепенно замедляют рынок ипотеки. По нашим подсчетам, в начале года выдачи снизились уже почти на 20% к прошлому году. Но в ближайшие два месяца тренд может измениться - заемщики ждут завершения льготной программы со ставкой 8%, так что май-июнь могут стать аномальными с точки зрения спроса. Итоговый объем выдач в первом полугодии может приблизиться к 2,8 трлн рублей, что сократит отставание от результатов прошлого года до 7%. Однако затем спрос на жилищные кредиты вновь будет снижаться, что повлияет на общие показатели по итогам года», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

В рамках льготных программ ВТБ в Пензенской области в январе - апреле провел 69% сделок от общего их числа. Чаще всего клиенты выбирали «семейную ипотеку». По ней банк провел 185 сделок на 723,3 млн рублей. «Ипотеку с господдержкой - 2020» оформили 127 заемщиков на 418,8 млн рублей.