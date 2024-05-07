В январе - апреле выдачи автокредитов в России удвоились

07.05.2024 | 10:50

По оценке ВТБ, с начала года выдачи автокредитов в России приблизились к 744 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за сопоставимый период прошлого года. После ажиотажного спроса в первом квартале апрельские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 4%, составив более 215 млрд рублей *.

В ВТБ в январе - апреле спрос на автокредиты составил 176,5 млрд рублей, увеличившись в 5 раз. По итогам четырех месяцев средства на покупку машин в банке получили более 129 тысяч клиентов. Рекордный объем выдач, как и в целом на рынке, пришелся на март - в этот месяц ВТБ предоставил клиентам автокредиты на 56,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

Порядка четверти средств с начала года получили заемщики из Москвы и области (около 41,2 млрд). В тройку регионов - лидеров по объему выдач в январе - апреле также вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью (13,7 млрд) и Ростовская область (13,3 млрд).

Объем выдач автокредитов в Пензенской области за 4 месяца составил 1 млрд рублей. При этом в апреле пензенцы, в отличие от данных в среднем по банку, оформили в ВТБ больше автокредитов, чем в марте (объем выдач в апреле составил 345 млн против 325 млн в марте).

Ключевая активность клиентов продолжает концентрироваться на рынке машин с пробегом - по итогам апреля их доля достигла 70%, сократившись по сравнению с концом 2023 года на 5 пп. Средний чек на подержанные авто в апреле составил 1,9 млн рублей, по автокредитам - 1,49 млн, это на 130 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Примерно каждый пятый заемщик приобрел на вторичном рынке транспортное средство из Южной Кореи.

В сегменте новых машин средний чек в структуре выдач ВТБ составил 2,4 млн рублей, по автокредитам - 1,64 млн, что примерно сопоставимо с показателем на конец прошлого года. Каждый четвертый клиент купил на первичном рынке автомобиль российского производства.

«Восстановление авторынка, развитие субсидированных программ производителей, господдержка, а также изменение риск-политики ЦБ РФ в сегменте необеспеченных кредитов, сместившее фокус внимания физлиц в сторону залоговых инструментов, в 2024 году вывели автокредитование в локомотивы розничного рынка. Несмотря на некоторое охлаждение спроса в апреле, в целом по итогам четырех месяцев продажи автокредитов, по нашей оценке, вдвое превысили результаты за сопоставимый период прошлого года», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

* Прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.