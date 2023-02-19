QR-код возвращается: пензенцы будут по-новому подтверждать личность

19.02.2023 | 09:57

В 2023 году жителям Пензенской области, возможно, станет доступно цифровое удостоверение личности.

Как сообщает gazeta.ru, Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минцифры провести эксперимент с этим документом в качестве замены паспорту. Ведомство намерено внести соответствующую инициативу в правительство до 1 мая.

«Такие сервисы в высшей степени востребованны и нужно просто ускорить их внедрение», - отметил Президент.

Предполагается, что цифровой паспорт будет действовать так: на смартфон загрузится фото с биометрического паспорта, далее сгенерируется QR-код, который пользователь предъявит по требованию. Таким образом, через код с помощью мобильного приложения госуслуг проверят либо возраст человека, либо его фамилию, имя и отчество.

Важно отметить, что цифровые паспорта не заменят бумажные и будут действовать параллельно. В Минцифры РФ полагают, что подтверждать свою личность через QR-код можно будет в 80% случаев.