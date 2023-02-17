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Общество

В Пензе депутата беспокоят лежащие на газонах антисоциальные элементы

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Денежное довольствие сотрудников полиции должно быть увеличено. С такой идеей выступил на сессии гордумы в пятницу, 17 февраля, депутат Александр Смирнов.

«Печально слышать, что у нас нехватка кадров в правоохранительных органах и в основном она связана с денежным довольствием сотрудников, тех, кто должен охранять покой и правопорядок на улицах нашего города. Есть предложение: а почему бы нам с вами не обратиться в Законодательное собрание, чтобы то, в свою очередь, вышло в Госдуму, в Правительство РФ с предложением поднять денежное довольствие рядового состава и младшего начальствующего состава правоохранительных органов?» - обратился депутат в коллегам.

По словам Александра Смирнова, в его округе в Ленинском районе в темное время суток много таких закоулков, куда полицейские не заглядывают, поскольку просто не хватает сотрудников. Эти закоулки превращаются в притоны, где распиваются спиртное и употребляют наркотики.

«В Октябрьском районе чуть ли не на центральных улицах антисоциальные элементы просто в пьяном виде валяются на газонах», - привел депутат еще один пример.

Присутствовавший на сессии начальник городского управления МВД Владимир Лысов заявил, что число вакансий по линии ППС второй год остается примерно одинаковым (в отчете за 2022-й было 77).

Депутаты поинтересовались, почему молодые пензенцы, возвращаясь из армии, не хотят идти в патрульно-постовую службу.

«В Леонидовке у военнослужащих зарплата гораздо выше, чем у сотрудников ППС, хотя также звание прапорщика. Где-то недостаточно, наверное, финансирования», - пояснил Владимир Лысов.

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