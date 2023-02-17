«Тигров» предостерегли от выхода в патруль только на бумаге

17.02.2023 | 14:42

Депутат Сергей Лукичев захотел ознакомиться с трехмесячным графиком патрулирования улиц участниками отряда «Тигр», но пока не смог.

«Когда я в прошлом году занимался аналогичным вопросом, когда не было никаких «тигров», а была обычная народная дружина, я столкнулся с проблемой: было несоответствие выхода учету. То есть люди числились, а я никого на маршрутах не видел», - заявил он на сессии в пятницу, 17 февраля.

Лукичев напомнил, что на этой сессии было принято решение о выделении 9,2 млн рублей на обмундирование членов отряда и заработную плату руководителя молодежной организации, и поинтересовался у начальника УМВД России по г. Пензе Владимира Лысова, не может ли и здесь возникнуть такая же ситуация.

«У нас активная работа с отрядом содействия полиции «Тигр» проводится с декабря 2022 года, в настоящее время на охрану в ОВД по городу Пензе выделено около 200 участников отряда. Данные граждане являются учащимися учебных заведений. С учетом учебного процесса командир отряда координирует их работу и выделяет ту численность, которую может на данный момент предоставить нам.

На прошлой неделе у нас состоялось совещание с представителем учебных заведений, который комплектует данный отряд, с руководителем «Тигра», обсудили все узкие ключевые моменты, в том числе обучение сотрудников. Подготовлен план, работа продолжается», - ответил Лысов.

Он добавил, что в преддверии 23 Февраля на базе ОМВД по городу Пензе состоятся соревнования с участием «тигров».

«Я думаю, те моменты, на которые вы обратили внимание, мы учтем», - заключил Владимир Лысов.