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Общество

«РКС-Пенза» продолжает модернизацию очистных сооружений

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Модернизация оборудования и внедрение новых технологий на очистных сооружениях – один из приоритетов в работе пензенского Горводоканала.

Для решения задачи сохранения качества воды в водоемах и рационального использования водных ресурсов в рамках выполнения инвестиционной программы в августе 2022 года Горводоканал начал работы по замене двух илоскребов первичных отстойников очистных сооружений канализации Пензы.

«Первый илоскреб был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. Сейчас запущен второй. Были полностью выполнены работы по монтажу оборудования и устройству проникающей гидроизоляции, произведена заливка чаши бетоном. Для повышения качества и надежности работы илоскребов выполнены работы по промывке подводящего коллектора», - сообщил главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

Модернизация оборудования проведена за счет платы за негативное воздействие на сети - общая сумма составила более 29 млн рублей.

«Замена двух илоскребов в совокупности с уже установленным сороудерживающим комплексом повысит эффективность очистки сточных вод и поспособствует сохранению водных биоресурсов», - резюмировал Александр Наголюк.

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