Пензенцы прислали в полицию около тысячи сообщений о собаках

17.02.2023 | 11:21

В пятницу, 17 февраля, на сессии в Пензенской городской думе подняли вопрос об ответственности владельцев собак за нападение животных на людей.

Депутат Александр Смирнов рассказал, что прочел заметку на портале PenzaInform.ru. В ней приводилась цитата заведующего травмпунктом Валерия Щербакова: «С января этого года у нас уже 116 человек укушенных, из них половина укушена бездомными животными. Статистика увеличивается».

«Напрашивается вывод, что вторая половина у нас укушена владельческими собаками и кошечками. Сколько из этих 50% привлечено к административной ответственности?» - поинтересовался Смирнов у начальника УМВД России по г. Пензе Владимира Лысова.

Тот ответил, что, по статистическим данным, поступило около тысячи сообщений, касающихся собак.

«Если в сообщении фигурирует бродячая собака, то материал мы регистрируем и направляем в управление ЖКХ или администрацию района для принятия мер по отлову животных. В 2022 году сотрудниками ОМВД совместно с сотрудниками СК возбуждено одно уголовное дело по статье «Халатность» по факту нападения бездомных собак на несовершеннолетнего. Это я совершенно точно могу сказать.

В случае нападения домашнего питомца рассматривали роль его хозяина. Также в прошлом году, по-моему, в микрорайоне Маньчжурия бойцовская собака причинила повреждения, возбуждено дело по статье 213 «Хулиганство», но в дальнейшем, насколько я помню, все-таки дело было прекращено за отсутствием в деянии состава преступления», - рассказал Владимир Лысов.

Он подчеркнул, что полиция работает в соответствии с ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым регулируется мера ответственности хозяев собак.

«То есть фактически у нас владельческие собаки нападают в единичных случаях? Один случай вы только помните? Не 50%?» - подытожил Александр Смирнов.

Чтобы ответить точно, Владимир Лысов решил сначала лично ознакомиться со статистикой, которую привел депутат.

Ранее сообщалось, что в Пензе родители покусанных детей судятся с собачниками. На ГПЗ алабай напал на девочку на детской площадке: пес повалил ребенка на асфальт, укусил за голову, лицо. Мать отсудила у хозяина собаки 200 000 рублей.

В Заре бульдог покусал 9-летнего мальчика. Две недели ребенок боялся вообще выходить на улицу. Родители отсудили у владелицы 50 000 рублей.