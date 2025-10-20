В Пензе финансирование проекта «Детский спорт» планируют увеличить

20.10.2025 | 12:50

В 2026 году в Пензе планируется увеличить число спортивных площадок во дворах и количество тренеров, работающих с детьми во время летних каникул.

Занятия, которые проводятся в рамках проекта «Детский спорт», инициированного «Единой Россией», стали популярными среди ребят. Под руководством опытных наставников они осваивают навыки игры в футбол, волейбол, баскетбол. Затем дворовые команды состязаются друг с другом на уровне районов, а после проходит итоговая городская спартакиада, где подростки могут показать себя.

Этим летом юные спортсмены тренировались на 20 площадках. Председатель гордумы Денис Соболев предложил увеличить это число до 30, чтобы еще больше пензенских детей и подростков были охвачены таким досугом в каникулы.

На данные цели в городском бюджете на 2026 год планируется предусмотреть дополнительно 548 000 рублей. Вопрос о выделении средств депутаты рассмотрят на сессии в декабре, когда будет утверждаться главный финансовый документ областного центра.

«Убежден, что коллеги поддержат это решение. Оздоровление детей, вовлечение их в занятия спортом и физкультурой очень важно для подрастающего поколения, и наша задача - создавать условия для этого», - отметил Денис Соболев.