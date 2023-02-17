Пензенцы могут проголосовать за лучшего медицинского работника

17.02.2023 | 14:01

В Пензенской области стартовал конкурс медицинских работников «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!».

Принять в нем участие могут врачи государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения региона всех специальностей, оказывающие медицинскую помощь взрослым и детям, а также фельдшеры и заведующие ФАПов и фельдшеры здравпунктов. Стаж работы конкурсантов должен быть не менее двух лет на занимаемой должности.

В конкурсе - семь номинаций. Победителей в четырех - «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», «За внедрение нового метода лечения на территории Пензенской области», «Лучший наставник» и «За верность профессии» - определяет жюри.

Победителей в номинациях «Народный врач», «Лучший детский врач» и «Лучший земский фельдшер» выбирают пензенцы. Интернет-голосование будет проводиться до 14 марта на сайте Министерства здравоохранения Пензенской области (https://mzs.penza.net/apps/forms/tpxppa4EypffYpsb).

«Победителям конкурса в каждой номинации выплачивается денежное поощрение в размере 100 000 рублей и вручается памятная статуэтка», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.